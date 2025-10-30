Власти ХМАО разрабатывают приложение для вызова такси для инвалидов

В ХМАО запустит аналог «Яндекс.Такси» для людей с инвалидностью Фото: Илья Московец © URA.RU

В Югре разрабатывают мобильное приложение для заказа такси людьми с инвалидностью — по аналогии с сервисом «Яндекс.Такси». Система позволит пассажирам самостоятельно выбирать перевозчика и оставлять заявки онлайн вместо заказа у единственного поставщика. Об этом сообщил директор департамента социального развития ХМАО Антон Терехин на заседании комитета по соцразвитию окружной думы.

«Совместно с IT-департаментом разрабатываем приложение по типу „Яндекс.Такси“, где человек сможет оставить заявку и выбрать перевозчика. У нас был, как пример, инвалид и единственный поставщик, а теперь это будет конкурентная среда. До конца года планируем реализовать», — рассказал директор департамента соцразвития ХМАО Антон Терехин. Он уточнил, что власти также намерены продлить время работы социального такси до 21:00 и установить приоритет поездок к социальным объектам.