Директор «дочки» «Газпрома» в ХМАО назначил главного по экологии
В «Газпром трансгаз Югорске» назначили главного по экологии
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Генеральный директор компании «Газпром трансгаз Югорск» из ХМАО Алексей Кшесинский назначил нового руководителя отдела охраны окружающей среды и энергосбережения. Им стал Александр Безносиков.
«С октября 2025 года отдел охраны окружающей среды и энергосбережения ООО „Газпром трансгаз Югорск“ возглавил Александр Безносиков. Он работает в компании с 2001 года, имеет большой опыт в эксплуатации оборудования и вопросах промышленной безопасности», — сообщила пресс-служба предприятия.
Безносиков начинал карьеру в компании слесарем по ремонту технологических установок. С 2004 года он работал в отделе главного механика «Газпром трансгаз Югорск», занимал должности инженера и заместителя начальника отдела.
Назначение Безносикова — часть продолжающихся кадровых изменений в руководстве дочерней структуры «Газпрома» после прихода в компанию Кшесинского. Он возглавил предприятие после крупной аварии на магистральном газопроводе летом 2023 года.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!