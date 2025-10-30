Директор «дочки» «Газпрома» в ХМАО назначил главного по экологии

В «Газпром трансгаз Югорске» назначили главного по экологии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Генеральный директор компании «Газпром трансгаз Югорск» из ХМАО Алексей Кшесинский назначил нового руководителя отдела охраны окружающей среды и энергосбережения. Им стал Александр Безносиков.

«С октября 2025 года отдел охраны окружающей среды и энергосбережения ООО „Газпром трансгаз Югорск“ возглавил Александр Безносиков. Он работает в компании с 2001 года, имеет большой опыт в эксплуатации оборудования и вопросах промышленной безопасности», — сообщила пресс-служба предприятия.

Безносиков начинал карьеру в компании слесарем по ремонту технологических установок. С 2004 года он работал в отделе главного механика «Газпром трансгаз Югорск», занимал должности инженера и заместителя начальника отдела.

