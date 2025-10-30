Названы лучшие детские сады ХМАО по отзывам родителей

По оценкам родителей в топе лучших детских садов ХМАО - сургутская «Лесная сказка» (архивное фото) Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Югорчане оценили работу детских садов в крупнейших городах региона. Народный рейтинг сформирован на основе отзывов пользователей популярного сервиса картографии. Лидером стал сургутский детский сад «Лесная сказка». О других фаворитах — в обзоре URA.RU.

Сургут

Первое место среди детских садов заняла «Лесная сказка». Оценку «пять» учреждению поставили 58 родителей. В отзывах отмечают профессионализм руководства и воспитателей, чистые и просторные группы, хорошее питание. «Много игрушек, кормят отлично. В саду есть спортзал, тренажерный зал и бассейн», — пишет одна из сургутянок.

Все детские сады Сургута получили положительные оценки. Минимальный балл по отзывам — 4,3.

Нижневартовск

В Нижневартовске лидером стал детский сад «Росинка». Он набрал 51 отзыв и также получил высшую оценку — «пять». Родители отмечают разнообразие дополнительных занятий и высокий профессионализм педагогов.

«Ежедневные увлекательные занятия, прогулки, новые стихи вечером от ребенка — все это благодаря нашим замечательным воспитателям», — говорится в одном из отзывов. Самая низкая оценка среди нижневартовских садов — 4,2 балла.

Ханты-Мансийск

В окружной столице самыми популярными у родителей стали два детских сада — «Сказка» и «Елочка». Оба имеют оценку «пять» и по 13 отзывов.

«Сказку» называют «шикарным садиком», где детям интересно и комфортно. «Елочку» хвалят за учебную базу, профессиональных специалистов, бассейн, лего-класс, солевую комнату и занятия шахматами. «Воспитатели добрые, нянечки всегда рядом с детьми, помогают, детки чистенькие», — пишут пользователи 2ГИС.

Однако не все детские сады Ханты-Мансийска получили высокие оценки. Одно из учреждений оценено всего на 2,3 балла.