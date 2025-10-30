В ХМАО участники СВО получат земельные участки под строительство
В случае смерти бойца земля достанется его семье
Фото: Илья Московец © URA.RU
В ХМАО участникам СВО и членам их семей обеспечили гарантированное право на получение земельного участка. Об этом сообщил глава округа Руслан Кухарук в своем tg-канале.
«Теперь наши военнослужащие имеют гарантированное право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства независимо от времени принятия их на соответствующий учет по месту жительства или месту пребывания в автономном округе. При этом право обратиться с заявлением на получение такой меры поддержки имеют также члены семей погибших бойцов», — указано в посте.
Ранее URA.RU сообщало, что заместитель генпрокурора помог многодетному бойцу СВО из ХМАО в получении жилья. Боец из Ханты-Мансийска после обращения в генпрокуратуру получил от государства квартиру, земельный участок, работу и материальную помощь.
