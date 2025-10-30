Логотип РИА URA.RU
В ХМАО участники СВО получат земельные участки под строительство

30 октября 2025 в 17:53
В случае смерти бойца земля достанется его семье

Фото: Илья Московец © URA.RU

В ХМАО участникам СВО и членам их семей обеспечили гарантированное право на получение земельного участка. Об этом сообщил глава округа Руслан Кухарук в своем tg-канале.

«Теперь наши военнослужащие имеют гарантированное право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства независимо от времени принятия их на соответствующий учет по месту жительства или месту пребывания в автономном округе. При этом право обратиться с заявлением на получение такой меры поддержки имеют также члены семей погибших бойцов», указано в посте.

Ранее URA.RU сообщало, что заместитель генпрокурора помог многодетному бойцу СВО из ХМАО в получении жилья. Боец из Ханты-Мансийска после обращения в генпрокуратуру получил от государства квартиру, земельный участок, работу и материальную помощь.

