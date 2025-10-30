Набиуллина связала доступность льготной ипотеки с высокими ценами на жилье

Набиуллина заявила, что рыночная ипотека станет доступной при устойчивом снижении инфляции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Программы льготного кредитования, не имеющие конкретной целевой группы, провоцируют рост цен на рынке недвижимости. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Безадресные программы льготные, широкие (ипотеки — ред.) — они приводят не столько к решению адресных проблем, сколько к большой нагрузке на бюджет и ... к разгону цен на жилье», — заявила Набиуллина на выступлении в Госдуме. Ее слова приводит корреспондент URA.RU. Кроме того, она отметила, доступная рыночная ипотека возможна только после устойчивого снижения инфляции.

Набиуллина также раскритиковала практику неограниченной выдачи льготных кредитов, назвав ее «экономическим тупиком». По ее словам, такой подход вынуждает ЦБ повышать ключевую ставку для сдерживания инфляции. В качестве альтернативы она предложила бизнесу активнее привлекать финансирование через рынок ценных бумаг.

Глава ЦБ привела данные, что с 2020 года на льготные кредиты пришлось 20% прироста банковского финансирования экономики, или 15 трлн рублей. Это означает, что каждый пятый рубль, выданный банками за этот период, был льготным.