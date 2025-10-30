Володин потребовал повысить доступность жилья для россиян
Проблема доступности жилья не сводится исключительно к уровню ключевой ставки
Главной целью в жилищной политике России должно стать повышение доступности жилья для граждан. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Наша цель — повысить доступность жилья», — сказал Володин в ходе обсуждения доклада ЦБ об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики. По его словам, проблема доступности жилья не сводится исключительно к уровню ключевой ставки. Даже при снижении процентных ставок жилье может оставаться недоступным для большинства россиян, если продолжит расти его стоимость.
Ранее ЦБ РФ сообщил, что планирует выйти на нейтральный уровень ключевой ставки в диапазоне 7,5–8,5% к 2027 году. Согласно актуализированным расчетам, среднегодовое значение ключевой ставки в 2026 году составит 13–15%.
