Набиуллина: в 2027 году ЦБ перейдет к нейтральной ключевой ставке

Набиуллина рассказала, когда ждать нейтральной ключевой ставки Фото: Роман Наумов © URA.RU

Банк России сможет вернуться к нейтральной ключевой ставке на уровне 7,5–8,5% в 2027 году. Такую оценку озвучила глава регулятора Эльвира Набиуллина 30 октября, выступая на пленарном заседании Госдумы. По уточненному прогнозу, средний уровень ключевой ставки в следующем году составит 13–15%.

"Нейтральную мы оцениваем, когда наша ключевая ставка будет 7,5-8,5%. По нашему уточненному прогнозу, это произойдет в 2027 году... но в следующем году мы видим пространство для снижения ключевой ставки. Мы уточнили прогноз 13-15%, но это среднее по году, мы входим с более высокой ставкой", — сказала она, выступая в Госдуме. Ее слова передает корреспондент URA.RU.

По словам Набиуллиной, в текущем году средняя ставка, по предварительным оценкам, составляет около 19%, тогда как на данный момент ее уровень зафиксирован на отметке 16,5%. В связи с этим Центральный банк прогнозирует возможность дальнейшего снижения ключевой ставки в следующем году. "Но в следующем году мы тем не менее видим пространство для снижения ключевой ставки... Поэтому следующий год — это тоже мы предполагаем некоторое дополнительное понижение ключевой ставки", — уточнила она.

Продолжение после рекламы