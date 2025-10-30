Логотип РИА URA.RU
Набиуллина рассказала о полезности цифрового рубля

Набиуллина: цифровой рубль поможет отслеживать траты бюджета
30 октября 2025 в 16:46
Центробанк уже приступил к практической реализации возможностей цифрового рубля

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Цифровой рубль станет эффективным инструментом контроля за целевым расходованием государственных средств. Об этом заявила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.

«Цифровой рубль, кстати, даст возможность отслеживать в бюджете то, что деньги тратятся именно на покупку оборудования или строительные работы», — сказала Набиуллина, выступая в Госдуме. Ее слова передает корреспондент URA.RU.

Центробанк уже приступил к практической реализации возможностей цифрового рубля. По словам Набиуллиной, в настоящее время проводится пилотный проект по использованию новой формы валюты в сфере капитального строительства. Новая технология позволит существенно оптимизировать процесс отслеживания целевого расходования бюджетных средств.

Новая форма национальной валюты найдет широкое применение не только в федеральных структурах, но и в субъектах РФ. Ряд российских регионов уже получил практический опыт использования цифрового рубля в рамках бюджетных операций. В экспериментальной программе приняли участие три субъекта РФ: Республика Татарстан, Чувашская Республика и Ростовская область.

