Набиуллина рассказала о полезности цифрового рубля

Цифровой рубль станет эффективным инструментом контроля за целевым расходованием государственных средств. Об этом заявила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.

«Цифровой рубль, кстати, даст возможность отслеживать в бюджете то, что деньги тратятся именно на покупку оборудования или строительные работы», — сказала Набиуллина, выступая в Госдуме. Ее слова передает корреспондент URA.RU.

Центробанк уже приступил к практической реализации возможностей цифрового рубля. По словам Набиуллиной, в настоящее время проводится пилотный проект по использованию новой формы валюты в сфере капитального строительства. Новая технология позволит существенно оптимизировать процесс отслеживания целевого расходования бюджетных средств.

