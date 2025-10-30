Отец Маска захотел получить российский паспорт
Маск-старший заявил, что для него получить российский паспорт это большая честь
Фото: Andrey Titov / Business Online / Global Look Press
Отец американского предпринимателя Илона Маска заявил, что хотел бы получить российский паспорт. Об этом 77-летний бизнесмен из ЮАР сообщил в интервью журналистам во время визита в Россию.
«Конечно, почему бы и нет. Хороший вопрос. Я удивлен, не ожидал такого вопроса. Да. Почему нет? Это было бы большой честью для меня», — ответил Эррол Маск на вопрос о возможности получения российского гражданства. Его слова приводит ТАСС.
Эррол Маск является инженером и предпринимателем, ранее работал в сфере недвижимости и горнодобывающей промышленности в Южной Африке. Впервые он посетил Россию в июне 2025 года, выступив на «Форуме будущего-2050» в Москве. Как инженера, его впечатлили городское планирование Москвы и Казани, особенно широкие улицы и качественное уличное освещение.
Он также высоко оценил состояние инфраструктуры, отметив контраст с Западом и ЮАР. Кроме того, Маск-старший посетил учебные заведения в российских столицах, которые произвели на него благоприятное впечатление.
