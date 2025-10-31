В ХМАО 11 октября пропал 40-летний Опанасенко Евгений

Мужчина ростом 185 сантиметров с русыми волосами с проседью и карими глазами Фото: Размик Закарян © URA.RU

В поселке Излучинский Нижневартовского района (Югра) с 11 октября продолжаются поиски 40-летнего Опанасенко Евгения Ивановича. Об этом написали в группе «ВКонтакте» поискового отряда «ЛизаАлерт» ХМАО-ЮГРЫ.

«Помогите найти человека! Пропал Опанасенко Евгений Иванович, поселок Излучинский, Нижневартовский район ХМАО-Югра. С 11 октября 2025 года нет данных о его местонахождении», — пишут в посте. Мужчина ростом 185 сантиметров с русыми волосами с проседью и карими глазами.

Пропал Опанасенко Евгений Иванович Фото: «ВКонтакте» поискового отряда «ЛизаАлерт» ХМАО-ЮГРЫ