В ХМАО 11 октября пропал 40-летний Опанасенко Евгений

31 октября 2025 в 05:15
Мужчина ростом 185 сантиметров с русыми волосами с проседью и карими глазами

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В поселке Излучинский Нижневартовского района (Югра) с 11 октября продолжаются поиски 40-летнего Опанасенко Евгения Ивановича. Об этом написали в группе «ВКонтакте» поискового отряда «ЛизаАлерт» ХМАО-ЮГРЫ.

«Помогите найти человека! Пропал Опанасенко Евгений Иванович, поселок Излучинский, Нижневартовский район ХМАО-Югра. С 11 октября 2025 года нет данных о его местонахождении», — пишут в посте. Мужчина ростом 185 сантиметров с русыми волосами с проседью и карими глазами.

Пропал Опанасенко Евгений Иванович

Фото: «ВКонтакте» поискового отряда «ЛизаАлерт» ХМАО-ЮГРЫ

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просьба обращаться по номеру +8-905-055-26-49 (инфорг: Любовь), либо +8-800-700-54-52 (телефон горячей линии отряда). Ранее URA.RU сообщало, что В Нягани с 16 октября продолжаются поиски Кузнецова Романа Сергеевича 1988 года рождения.

