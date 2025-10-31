В ХМАО 11 октября пропал 40-летний Опанасенко Евгений
Мужчина ростом 185 сантиметров с русыми волосами с проседью и карими глазами
В поселке Излучинский Нижневартовского района (Югра) с 11 октября продолжаются поиски 40-летнего Опанасенко Евгения Ивановича. Об этом написали в группе «ВКонтакте» поискового отряда «ЛизаАлерт» ХМАО-ЮГРЫ.
«Помогите найти человека! Пропал Опанасенко Евгений Иванович, поселок Излучинский, Нижневартовский район ХМАО-Югра. С 11 октября 2025 года нет данных о его местонахождении», — пишут в посте. Мужчина ростом 185 сантиметров с русыми волосами с проседью и карими глазами.
Пропал Опанасенко Евгений Иванович
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просьба обращаться по номеру +8-905-055-26-49 (инфорг: Любовь), либо +8-800-700-54-52 (телефон горячей линии отряда). Ранее URA.RU сообщало, что В Нягани с 16 октября продолжаются поиски Кузнецова Романа Сергеевича 1988 года рождения.
