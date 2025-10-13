В Кизеле Пермского края установили новую выплату за привлечение контрактников на СВО

В Кизеле (Пермский край) принято решение о введении выплаты за привлечение граждан к заключению контрактов для участия в специальной военной операции. За каждого привлеченного человека, оформившего контракт с Министерством обороны через военные комиссариаты Александровска и Кизела от Кизеловского муниципального округа, предусмотрено вознаграждение в размере 70 тысяч рублей.
«Постановление было одобрено на заседании Думы Кизеловского округа, состоявшемся 13 октября. Весной 2025 года депутаты местной думы также увеличили единовременную выплату для граждан, подписавших контракт на участие в СВО, до 100 тысяч рублей», — сообщает telegram-канал «На местах».
В конце сентября 2025 года URA.RU сообщало о том, что в администрации Перми подготовлен проект постановления, предусматривающий увеличение единовременной выплаты за содействие в привлечении граждан, желающих заключить контракт на военную службу в рядах Вооруженных сил РФ для участия в СВО. В случае его утверждения размер выплаты возрастет на 100 тысяч рублей и составит 238 тысяч рублей вместо ранее установленных 138 тысяч.
