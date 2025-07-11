Курганская область опередила по темпам роста цен на первичное жилье все регионы УрФО. Квартиры на курганском рынке новостроек с начала года выросли на 6,51%. По данным аналитики сервиса ДОМ.РФ, это самый высокий показатель по сравнению с соседними субъектами — ЯНАО (4,89%), Челябинская область (2,21%), Тюменская область — 2,02%, ХМАО — 1,32% и Свердловская область (1,08%). Эксперт из сферы недвижимости Евгения Краснощекова в разговоре с корреспондентом URA.RU отметила, что одной из причин такого роста является доступ курганцев к расширенной семейной ипотеке.
«В Кургане действительно растут цены на новостройки, и будут расти дальше. Одна из причин: Курган входит в список регионов с низкими темпами строительства, а значит жителям доступна расширенная семейная ипотека с низкой процентной ставкой, если есть двое детей до 18 лет, или 1 ребенок до 7 лет, или в семье есть ребенок-инвалид. В других регионах „семейная ипотека“ доступна только семьям, кто воспитывает ребенка до 7 лет, что существенно снижает круг лиц, кто может купить новостройку выгодно», — считает Краснощекова.
В январе стоимость одного квадратного метра нового жилья в Кургане оценивалась в 94,5 тысячи рублей, в июне средняя цена на рынке новостроек составила 98 тысяч. В Тюмени, для примера, один квадрат строящегося жилья полгода назад стоил 138 тысяч рублей, а на данный момент обходится покупателю в 140 тысяч. «Месячная динамика индекса превышает средние показатели по УрФО лишь в трех субъектах: Курганской области, Тюменской области и ЯНАО. В Челябинске и Ханты-Мансийске динамика оценивается как средняя, в Свердловской области — ниже средней. Неуклонный рост цен в течение года подтверждает повышенный спрос и подорожание недвижимости», — говорится в статистике финансового агрегатора.
Еще одной из причин скачка цен на новостройки в Кургане риелторы называют соотношение материнского капитала и цен на жилье. «У нас в регионе маткапитал на одного ребенка (690 тысяч рублей) может стать первоначальным взносом для покупки даже двушки с ремонтом (при соблюдении ряда условий). В городах крупнее, где недвижимость стоит дороже, маткапитал редко хватает для покупки жилья в ипотеку — может не хватить даже на студию. Поэтому, чем больше детей будет рождаться в Кургане, тем больше квартир будут покупать, и тем больше будут расти цены на жилье. Также у нас есть региональные меры поддержки. Семьи, бюджетники и заводчане могут получить до 500 тысяч рублей на покупку жилья в новостройке. Поэтому миграция курганцев в новостройки продолжится», — подчеркнула собеседник.
Ранее URA.RU писало, что Курганская область попала в топ-5 субъектов России с самым высоким темпом роста цен в новостройках. За прошлый год стоимость строящегося жилья в регионе увеличилась на 22%. Это в 7,5 раз выше, чем было в Челябинской области (2,9%). А ближе всех к Кургану оказался свердловский регион — 14,7%. В целом, жилье на первичном рынке в России за 2024 год подорожало на 9,2%. Рост стоимости квартир в новостройках наблюдался в 69 из 70 регионов, вошедших в исследование экспертов ДОМ.РФ.
Справка:
Методология построения индекса ДОМ.РФ основана на данных Росреестра о договорах участия в долевом строительстве (ДДУ). Индивидуально для каждого дома рассчитывалось изменение медианной цены за месяц и в шести базовых кластерах (два класса жилья, три типа квартир).
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