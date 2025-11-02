Логотип РИА URA.RU
ФК «Урал» стали лидерами Первой лиги

02 ноября 2025 в 23:51
У команды 33 очка после 16 игр

Фото: Размик Закарян © URA.RU

После победой над командой «Сокол» клуб из Екатеринбурга выбрался на первую строчку Первой лиги. Сейчас у «шмелей» 33 очка.

За прошедшие 16 матчей ближе всех к «Уралу» подобрались «Факел» и «Спартак Кострома». У всех трех команд по 33 очка, однако клуб из Екатеринбурга вырвался вперед по дополнительным показателям. 

Следующий матч «шмелей» пройдет уже 5 ноября в Екатеринбурге. Их соперником станет «Челябинск» из одноименного города.

