ФК «Урал» стали лидерами Первой лиги
02 ноября 2025 в 23:51
У команды 33 очка после 16 игр
Фото: Размик Закарян © URA.RU
После победой над командой «Сокол» клуб из Екатеринбурга выбрался на первую строчку Первой лиги. Сейчас у «шмелей» 33 очка.
За прошедшие 16 матчей ближе всех к «Уралу» подобрались «Факел» и «Спартак Кострома». У всех трех команд по 33 очка, однако клуб из Екатеринбурга вырвался вперед по дополнительным показателям.
Следующий матч «шмелей» пройдет уже 5 ноября в Екатеринбурге. Их соперником станет «Челябинск» из одноименного города.
