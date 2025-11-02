В результате ДТП скончалась девушка, еще четыре человека, включая водителя, были госпитализированы Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Алапаевском районе Свердловской области в результате ДТП погибла 18-летняя девушка из-за пьяного водителя без прав. Об этом сообщила Госавтоинспекция Свердловской области.

«19-летний молодой человек, не имевший права управления транспортными средствами, сел за руль автомобиля „Шевроле Авео“ в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его друзья, включая погибшую, осознанно заняли места в салоне... В результате аварии 18-летняя девушка, приехавшая из Екатеринбурга в гости, скончалась в реанимации», — рассказало ведомство в своем telegram-канале.

Во время движения из села Невьянское в деревню Бутакова водитель не справился с управлением: машина съехала с дороги, наехала на дерево и опрокинулась. Приехавшая в гости девушка скончалась в реанимации. Еще четыре человека, включая водителя, госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Продолжение после рекламы