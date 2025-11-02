В Свердловской области из-за пьяного водителя погибла 18-летняя пассажирка. Фото
В результате ДТП скончалась девушка, еще четыре человека, включая водителя, были госпитализированы
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Алапаевском районе Свердловской области в результате ДТП погибла 18-летняя девушка из-за пьяного водителя без прав. Об этом сообщила Госавтоинспекция Свердловской области.
«19-летний молодой человек, не имевший права управления транспортными средствами, сел за руль автомобиля „Шевроле Авео“ в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его друзья, включая погибшую, осознанно заняли места в салоне... В результате аварии 18-летняя девушка, приехавшая из Екатеринбурга в гости, скончалась в реанимации», — рассказало ведомство в своем telegram-канале.
Во время движения из села Невьянское в деревню Бутакова водитель не справился с управлением: машина съехала с дороги, наехала на дерево и опрокинулась. Приехавшая в гости девушка скончалась в реанимации. Еще четыре человека, включая водителя, госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
В отношении 19-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека). Все находившиеся в автомобиле привлечены к административной ответственности за неиспользование ремней безопасности. Госавтоинспекция призвала граждан сообщать о фактах управления автомобилем нетрезвыми водителями или лицами без прав по телефонам 112 или 102.
