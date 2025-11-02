Логотип РИА URA.RU
За сутки в Свердловской области задержали свыше 100 пьяных лихачей

02 ноября 2025 в 22:34
Пьяных водителей искали по всей территории Свердловской области

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции проводили рейд, в рамках которого искали на дорогах региона пьяных водителей. Всего поймали около 100 человек, однако среди них нашелся «рекордсмен». У мужчины в крови обнаружили 1,111 мг/л алкоголя, что сопоставимо с выпитой бутылкой крепкого коньяка. Это стало рекордом всего рейда, заявили в Госавтоинспекции Свердловской области.

«Лидером нашей печальной статистики стал 60-летний водитель автомобиля Renault из Алапаевского района. При проверке на состояние опьянения алкотестер показал у мужчины 1,111 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе», — заявили в ведомстве.

«Рекорд» мужчины в 9 раз выше допустимой нормы, которая составляет всего 0,16 мг/л. При таком опьянении человек  практически не контролирует ситуацию на дороге и имеет очень замедленную реакцию. 

Алкотестер с феноменальным показателем

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

