Куда уехать на выходные из Екатеринбурга: топ лучших атмосферных мест для отдыха

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловчане все чаще выбирают загородный отдых для восстановления сил и эмоциональной перезагрузки. Одним из ведущих критериев при выборе загородного домика является наличие живописного вида. Где их можно найти и сколько это стоит — в подборке URA.RU.

Глэмпинг «Ладаглэмп»

Это место придется по душе ценителям природы. Посетители смогут насладиться видами Уральских гор, совершить прогулку по Авроринской тропе и осмотреть исторический завод Демидовых. В вечернее время гостям предлагается отдых в бане или чане под открытым небом, а размещение доступно в шатрах или бунгало с возможностью заказать завтрак в постель. Стоимость проживания составляет от 7500 до 9500 рублей за ночь. Глэмпинг находится в поселке Уралец вблизи Нижнего Тагила.

Многие места отдыха предлагают шатры с куполом (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Парк-отель «Евразия»

Площадка находится недалеко от Екатеринбурга, но при этом здесь можно насладиться сосновым лесом и чистым озером, к которому есть отдельный выход. Помимо живописных мест, на территории есть контактный зоопарк, русская баня и ресторан с авторской кухней. Стоимость одной ночи — до 6000 рублей. Добраться до отеля можно по адресу Московский тракт, 18 км, стр. 1.

Продолжение после рекламы

Загородный клуб «Ключ-Камень»

Комплекс разместился вблизи так называемого «Уральского Голливуда» — на этой территории до настоящего времени сохранились декорации, оставшиеся после работы над кинокартиной «Семен Дежнев», снятой в 1980-х годах. Гостевые домики расположены на вершине горы, а у ее основания размещается ресторан. Помимо наслаждения природой и прогулок вдоль реки Чусовой, гостям предлагают попариться в бане, покататься на квадроциклах, прогуляться по экотропе или подняться ввысь на воздушном шаре. Проживание за одни сутки обойдется от 7 до 10,5 тысяч рублей. База «Ключ-Камень» расположена в деревне Каменка — это 90 км от Екатеринбурга.

Часто неподалеку от глэмпингов есть озера или реки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

База отдыха «Терсутская»

Помимо жизни в тишине, можно насладиться спа-комплексом, в нем есть сауны с панорамным остеклением, хамамом и бассейн типа «инфинити» с подогревом, откуда открывается вид на живописное озеро. Проживать можно в номере, домике или коттедже, одна ночь в домике или коттедже может стоить от 3000 до 20 тысяч рублей. База отдыха находится в поселке Асбест.

Загородный клуб «Лес»