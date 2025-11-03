«Держался, работал до упора»: десятки депутатов прощаются со скончавшимся свердловским депутатом

Прощание проходит в Кировграде Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Кировграде прощаются со скончавшимся от онкологии депутатом свердловского заксобрания Евгением Букреевым. Он был старейшим депутатом заксо. Близкие, друзья и коллеги пришли с венками и букетами, передает корреспондент URA.RU.

Евгений Букреев был избран в заксо в 2021 году от партии КПРФ. Коллеги называют его ответственным и самоотверженным. Попрощаться с депутатом приехали коллеги по фракции, в частности, близкий соратник Габбас Даутов.

«Он болел давно уже. Но вида не показывал, держался. До упора работал. 1 ноября завел учебный процесс, а на следующий день уволился. В этот период он ремонтировал школу, хотел закончить начатое. Столько лет работал на безвозмездной основе, семь раз избирался — это очень достойно. Это говорит о том, что человек имел характер, волю, не каждый это сможет сделать», — поделился Даутов с корреспондентом агентства.

Проститься с Букреевым также приехал председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Зубарев. И мэр Кировграда Александр Оськин.