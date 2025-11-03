Главный свердловский эпидемиолог раскрыл, когда ждать вспышку ОРВИ и гриппа

Заболеваемости ОРВИ усилится после возвращения школьников с каникул Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Подъем заболеваемости в Свердловской области ожидается после 10 ноября. Такой прогноз URA.RU дал главный внештатный эпидемиолог свердловского минздрава Александр Харитонов.

«Подъем заболеваемости в сентябре был обусловлен формированием новых организованных коллективов, а в настоящее время все стабилизировалось. Тем более сейчас дети в образовательных учреждениях ушли на каникулы и после возвращения с каникул, после 10 ноября, мы ожидаем подъем заболеваемости», — рассказал Харитонов.

Он уточнил, что причиной роста заболеваемости может стать похолодание. Эпидемиолог уточнил, что это уже будет стабильный сезонный подъем заболеваемости, продолжительность которого будет зависеть от соблюдения противоэпидемиологических мер населением.

Продолжение после рекламы