Певец L'One восхитился чемпионкой из Екатеринбурга

Свердловчанка выбыла из борьбы за 10 миллионов рублей Фото: пресс-служба ТНТ

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию из Екатеринбурга Анжелика Тиманина восхитила своим выступлением певца L'One (Левана Горозия) на шоу «Титаны» на телеканале ТНТ. Однако по итогам испытаний девушка все же выбыла из проекта. Подробностями поделились в пресс-службе телеканала.

«Есть еще русские женщины в наших русских селеньях, которые и коня на скаку остановят, и в горящую избу войдут. Как бы это не звучало, но Анжелика одна из них. Не перестаю восхищаться этой девушкой. Анжелика на всех испытаниях проявляла себя лучшим образом. Я думал, что она одна из тех девушек, которая точно дойдет до финала. Она вызывает у меня абсолютное уважение и восторг», — поделился артист.

Уральская спортсменка не справилась с заданием на удержание деревянной бочки, весившей 50% от собственного веса участницы. Анжелика продержалась 25 минут на вытянутых руках, но стала третьей, кто не смог завершить испытание. Ранее команда Тиманиной не набрала баллов в прыжках на гигантской скакалке, где екатеринбургская чемпионка первой задела снаряд. За звание главного «Титана» продолжат бороться два уральских спортсмена — Давид Белявский и Кристина Москвина.

