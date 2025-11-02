Водитель сбил трех человек, двое из которых подростки (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Вечером 2 ноября 2025 года около 20:00 на въезде в деревню Галишева (Свердловская область) водитель отечественной легковушки сбил трех человек двое из которых — подростки. В результате ДТП мальчик 2009 года рождения погиб на месте. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

«В результате ДТП один из пешеходов, 16-летний юноша, от полученных травм скончался на месте. Еще двое, 15-летняя и 21-летняя девушки, доставлены в лечебную организацию для оказания необходимой медицинской помощи», — заявили в ведомстве.

Сразу после аварии водитель бросил свою машину и пустился в бега. Его оперативно нашли и задержали. По предварительным данным, погибший ребенок приходился пасынком водителю, совершившему аварию. Сейчас на месте работают оперативная группа. Аварию взяли на контроль в Ирбитской межрайонной прокуратуре.

