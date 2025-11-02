Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В Екатеринбурге заметили европейского дипломата. Видео

02 ноября 2025 в 20:31
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Заметили Жослена Гитона возле железнодорожного вокзала

Заметили Жослена Гитона возле железнодорожного вокзала

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге заметили главу отдела политики, прессы и информации представительства Европейского союза в России Жослена Гитона. Кадрами с URA.RU поделился читатель.

По словам источника агентства, Гитон успел провести встречу в Ельцин центре. Вскоре он может отправиться в Челябинск, говорил собеседник.

Как писало URA.RU, 2 ноября Гитон был в Тюмени. Утром он выехал в Екатеринбург на поезде.

Продолжение после рекламы

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал