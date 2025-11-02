Заметили Жослена Гитона возле железнодорожного вокзала Фото: Размик Закарян © URA.RU

Возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге заметили главу отдела политики, прессы и информации представительства Европейского союза в России Жослена Гитона. Кадрами с URA.RU поделился читатель.

По словам источника агентства, Гитон успел провести встречу в Ельцин центре. Вскоре он может отправиться в Челябинск, говорил собеседник.

Как писало URA.RU, 2 ноября Гитон был в Тюмени. Утром он выехал в Екатеринбург на поезде.