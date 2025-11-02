Логотип РИА URA.RU
Бортпроводница «Уральских авиалиний» признана королевой неба.

Лилия Дегтярева из «Уральских авиалиний» победила в конкурсе «Топ стюардесс»
03 ноября 2025 в 01:54
Лилия работает старшим бортпроводником

Фото: предоставлено Лилией Дегтяревой

Старший бортпроводник «Уральских авиалиний» Лилия Дегтярева выиграла в финале международного конкурса «Топ стюардесс». В Москве подвели итоги, по которым девушка из Екатеринбурга стала самой красивой среди всех финалисток. Об этом заявили организаторы в своих соцсетях.

«Конкурс „Топ стюардесс + Авиа Мисс 2025“ завершен. Впереди будет много фоток и текстов. А пока всем нам нужно выдохнуть, по крайней мере до утра…. „Топ стюардесс 11“ — Лилия Дегтярева», — написали организаторы в своей группе «ВКонтакте».

За время отбора девушками было подано 1712 заявок, из которых 215 девушек получили приглашение на кастинг. По его итогам 51 участница вышла в полуфинал, а из них отобрали 32 финалисток. Подробнее о победительнице — в интервью URA.RU.

Победительница Лилия (слева)

Фото: «Топ стюардесс» в соцсети «ВКонтакте»

