Челябинский ХК «Трактор» выиграл у «Барыса» 6:3

Счет в матче на 17-й секунде открыл Джошуа Ливо

Челябинский «Трактор» выиграл у казахстанского «Барыса» со счетом 6:2. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, наблюдавший за игрой на ледовой арене «Трактор».

«Команды встречались в нынешнем сезоне уже два раза — 7 сентября в Астане и 9 октября в Челябинске. Казахи выиграли дома 4:3, а через месяц челябинцы взяли реванш 3:2. После сегодняшней игры счет в серии поединков — 2:1 в пользу „Трактора“», — отметил корреспондент.

«Трактор» открыл счет уже на 17-й секунде матча. Нападающий Джошуа Ливо с убойной позиции бросил в левый от себя дальний угол и поразил ворота Андрея Шутова. А на 9-й минуте Агламзянов и Рыкманов убежали два в один: последний вернул шайбу на пятак, где Рыков в касание оформил второй гол. Третий гол удалось забросить на 17-й минуте, когда челябинцы поле удаления казахстанцев играли пять на три. И с выходом четвертого игрока соперников Джоржан Гросс из круга вбрасывания точным броском в дальнюю девятку снова поразил ворота Шутова. Счет на табло — 3:0, несмотря на равное число бросков в створ — 10:10.

Второй период трактористы начали в меньшинстве из-за удаления в конце первого периода Сергея Телегина. Но стоило ему выйти со скамейки штрафников, как туда же последовал Джошуа Ливо. Но в этот раз меньшинство пошло только на пользу «Трактору»: на 23-й минуте Василий Глотов убежал в ноль и совершил точный бросок — 4:0. Но уже спустя четыре минуте вновь заработавший большинство «Барыс» отыграл одну шайбу: Майкл Веккьоне сходу бросил в ближний угол, и шайба оказалась в сетке ворот — 4:1.

Третий период начался с гола казахстанцев: Джейк Масси совершил точный бросок с дальней дистанции. Окрыленный успехом, «Барыс» начал активно давить и создавать опасные моменты у ворота челябинцев. Но на 49-й минуте удалось вернуть отрыв в три шайбы: Владимир Жарков подправил шайбу на пятаке, а затем добил ее — 5:2. А вскоре, на 52-й минуте 17-летний защитник «Трактора» Ярослав Федосеев, играющий в КХЛ всего второй матч, забил с «усов» под перекладину свой первый гол — 6:2.