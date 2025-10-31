Первый зам Матвиенко Якушев поблагодарил челябинского депутата Барбашина

Артем Барбашин стал одним из инициаторов появления обучающего центра для депутатов Фото: Алексей Самаев © URA.RU

Первый вице-спикер Совета федерации РФ, секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев поблагодарил депутата гордумы Челябинска Артема Барбашина на открытии центра по обучению ветеранов СВО, ставших депутатами. По словам Якушева, Барбашин выступил одним из инициаторов открытия этого центра, ставшего первым в стране.

«Для того, чтобы полноценно выполнять функции депутата, нужно иметь необходимый багаж знаний, обладать необходимыми навыками. Задумка, которая осуществляется в рамках этого просветительского проекта „Единой России“ совместно с фондом Объединение.рф как раз направлена именно на то, чтобы участники специальной военной операции, которые на сегодняшний день получили депутатские мандаты или те участники СВО, которые в дальнейшем планируют участвовать в избирательных кампаниях, обладали бы этими навыками. Поэтому в рамках этого проекта мы планируем проводить в Челябинске обучение на постоянной и системной основе. Хочу поблагодарить фонд и Артема Барбашина, которые выступили инициаторами этой идеи», — заявил Якушев.

Якушев является вторым лицом в Совете Федерации, являясь первым замом спикера Валентины Матвиенко. Он же возглавляет Генсовет «Единой России».

Методический центр общественно-политических компетенций для депутатов — ветеранов СВО «Эффективная деятельность депутата — ветерана СВО» открылся в Челябинске в рамках Высшей партийной школы ЕР. Старт пилотному проекту партии дал секретарь Якушев, который вручил новым партийцам партбилеты. Якушев назвал Высшую партийную школу ЕР, реализуемую с 2018 года, ключевым инструментом подготовки партийных кадров. За время существования школы обучение в ней прошли более 170 тысяч человек. Подготовка ведется по четырем основным модулям, которые доказали свою эффективность.

Барбашин сообщил, что идея открытия центра по обучению ставших депутатами ветеранов пришла к нему на основе его личного опыта. В прошлом году он стал депутатом гордумы Челябинска.

«Я сам являюсь участником специальной военной операции. Наш президент, верховный главнокомандующий, дал, так скажем, указание, чтобы участники специальной военной операции по возвращению с СВО продолжали вести общественную работу. Я, соответственно, выполнил его указание. После избрания депутатом желания работать у меня было много, характер, я считаю, позволяет вести эту работу. Но не хватает, честно признаюсь, компетенций», — сообщил Барбашин.

Первый установочный семинар по обучению ветеранов СВО, ставших муниципальными депутатами, состоялся в Челябинске с участием Владимира Якушева и губернатора региона Алексея Текслера. На него собрались около 40 депутатов из Челябинска, Магнитогорска, Миасса Чебаркульского и Троицкого муниципальный округов и из других территорий региона.