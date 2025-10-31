Челябинским инженерам предложили зарабатывать по 143 тысячи рублей

Строительство заводских цехов спровоцировало спрос на инженеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области инженерам предложили зарплаты по 143 тысячи рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито Работа», больше всего специалисты требуются на строительстве промышленных и инфраструктурных объектов.

«В промстроительстве особенно востребованы инженеры ПТО, отвечающие за организацию, контроль и документационное сопровождение строительных процессов. Для этой профессии среднее зарплатное предложение составило 143 тысячи рублей в месяц. Это сделало ее одной из самых высокооплачиваемых инженерных позиций региона», — заявили URA.RU в «Авито Работа».

В третьем квартале работодатели активно искали инженеров различных направлений, включая строительные, машиностроительные и металлургические специальности. Металлургическая промышленность, являющаяся ключевой отраслью экономики области, предложила инженерам-технологам среднюю зарплату в 133,6 тысячи рублей в месяц. Специалисты этой категории отвечают за совершенствование производственных процессов и контроль качества выпускаемой продукции.

На третьем месте по уровню зарплатных предложений после строительства и металлургии оказалось транспортное машиностроение. В этой сфере для инженеров-механиков среднее зарплатное предложение достигло 114 тысяч рублей в месяц.

Аналитики также отметили URA.RU, что в целом по УрФО лидерами по количеству инженерных вакансий стали строительство промышленных объектов, добыча и переработка нефти и газа, а также транспортное машиностроение. Эти направления формируют основу инженерного рынка Урала, отражая высокую потребность предприятий в квалифицированных кадрах.