Этот дорожный сезон в регионе завершается открытием важных магистралей, отметил Текслер Фото: Правительство Челябинской области © URA.RU

В Челябинске торжественно открыт участок автомобильной дороги Красное поле — Полетаево и капитально отремонтированный Северный мост через реку Урал в Магнитогорске. Участие в торжественной церемонии открытия принял губернатор Алексей Текслер, сообщила пресс-служба областного правительства.

«Рад, что этот дорожный сезон завершается открытием таких важных магистралей, как участок малого обхода Челябинска — трассы от дороги Шершни — Северный до Новоградского тракта. Фактически этот участок соединяет с городом новые территории Челябинска — поселки Западный и Пригородный», — сообщил на церемонии открытия Текслер, слова которого цитирует пресс-служба областного правительства в telegram-канале.

Новая дорога частично разгрузит поток в поселок Западный из центра Челябинска и обратно. В перспективе трассу продолжат на север области в сторону поселка Шагол, а также на юг.

Автодорога Красное поле — Полетаево имеет четыре полосы для движения. Протяженность нового участка — 5,6 километра. Оснащена современным освещением и осевым разделительным тросовым ограждением. Текслер лично оценил состояние дорожного полотна, проехав по нему за рулем автомобиля.

Также с помощью телемоста Текслер дал старт эксплуатации отремонтированного Северного моста через реку Урал в Магнитогорске. Ежедневно им пользуются тысячи жителей города. Мост был признан аварийным и закрыт в прошлом году, подчеркнул глава Магнитогорска Сергей Бердников.

Всего в Челябинской области в этом году удалось привести в нормативное состояние более 700 километров автомобильных дорог. Особое внимание уделялось нацпроекту «Инфраструктура для жизни», благодаря которому улучшено состояние дорог протяженностью 224 километра.

В Челябинске в числе наиболее значимых объектов — строительство улицы Бобруйской от улицы Энергетиков до улицы Агалакова, капитальный ремонт моста через реку Миасс по улице Черкасской, ремонт Свердловского тракта от М-5 «Урал» до Комсомольского проспекта и другие.

В следующем году взятый темп дорожных работ планируется сохранить, подчеркнул Текслер. «Особое внимание уделим дорогам на юге области и продолжим поддержку муниципалитетов. Важно не только строить и ремонтировать автодороги, но и содержать их», — добавил губернатор.