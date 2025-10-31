Школьник из Челябинска застрял языком в крышке спортивной бутылки

Помощь врачей перепуганному ребенку не потребовалась Фото: УГОиЧС города Челябинска © URA.RU

В Челябинске восьмилетний мальчик засунул язык в крышку спортивной бутылки, а вытащить самостоятельно его не смог. Об этом сообщила пресс-служба Управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города.

«За помощью обратились учителя школы №15. Восьмилетний мальчик засунул язык в крышку спортивной бутылки, а вытащить самостоятельно не смог», — сообщила пресс-служба ведомства в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Спасатели с помощью слесарного инструмента разрезали корпус крышки и освободили язык. Перепуганному ребенку помощь медиков не потребовалась.

