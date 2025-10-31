Школьник из Челябинска застрял языком в крышке спортивной бутылки
Помощь врачей перепуганному ребенку не потребовалась
Фото: УГОиЧС города Челябинска © URA.RU
В Челябинске восьмилетний мальчик засунул язык в крышку спортивной бутылки, а вытащить самостоятельно его не смог. Об этом сообщила пресс-служба Управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города.
«За помощью обратились учителя школы №15. Восьмилетний мальчик засунул язык в крышку спортивной бутылки, а вытащить самостоятельно не смог», — сообщила пресс-служба ведомства в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
Спасатели с помощью слесарного инструмента разрезали корпус крышки и освободили язык. Перепуганному ребенку помощь медиков не потребовалась.
В Челябинске врачи ранее извлекли из кишечника девятилетнего мальчика силиконовый глаз, который он проглотил, когда играл на телефоне. Операция прошла без осложнений, сообщила пресс-служба челябинского минздрава.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!