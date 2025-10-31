Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Школьник из Челябинска застрял языком в крышке спортивной бутылки

31 октября 2025 в 17:31
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Помощь врачей перепуганному ребенку не потребовалась

Помощь врачей перепуганному ребенку не потребовалась

Фото: УГОиЧС города Челябинска © URA.RU

В Челябинске восьмилетний мальчик засунул язык в крышку спортивной бутылки, а вытащить самостоятельно его не смог. Об этом сообщила пресс-служба Управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города. 

«За помощью обратились учителя школы №15. Восьмилетний мальчик засунул язык в крышку спортивной бутылки, а вытащить самостоятельно не смог», — сообщила пресс-служба ведомства в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Спасатели с помощью слесарного инструмента разрезали корпус крышки и освободили язык. Перепуганному ребенку помощь медиков не потребовалась.

Продолжение после рекламы

В Челябинске врачи ранее извлекли из кишечника девятилетнего мальчика силиконовый глаз, который он проглотил, когда играл на телефоне. Операция прошла без осложнений, сообщила пресс-служба челябинского минздрава. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал