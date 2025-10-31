Алексей Яковлев высказал свою позицию в суде Фото: Алексей Казанцев © URA.RU

В Златоустовском городском суде бывшему чиновнику Минприроды РФ и экс-директору нацпарка «Таганай» Алексею Яковлеву прокуратура запросила наказание в виде 15 лет лишения свободы за взятки в особо крупном размере на общую сумму более 3,3 миллиона рублей (часть 6 статьи 290 УК РФ). Также гособвинение потребовало выплаты штрафа в семь миллионов рублей.

«Прокуратура просит назначить Яковлеву окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет, со штрафом в размере семи миллионов рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах и органах местного самоуправления на срок семь лет», — заявил представитель в суде. В Златоусте 31 октября состоялись прения сторон.

По данным гособвинения, в марте 2021 года Яковлев, находясь в служебном кабинете директора нацпарка «Таганай», договорился со сменившей его на посту директора учреждения Эльвиной Новоселовой о ежемесячной передаче ему 50 тысяч рублей. Эти деньги собирались за счет увеличения на 10 тысяч рублей премий пяти сотрудникам парка в период с марта 2021 года по декабрь 2022 года.

Продолжение после рекламы

В период с 1 марта 2021 года по 26 декабря 2022 года Новоселова ежемесячно подписывала приказы о выплате премий сотрудникам пяти сотрудникам. Полученные средства в общей сумме 1,1 миллиона рублей получил Яковлев из рук замдиректора Евгения Пузанова. Факт хищения Яковлев признал, а ущерб установил. Выступивший в суде действующий директор Александр Кузнецов назвал ущерб значительным, но теперь он возмещен. Двух своих предшественников он попросил строго не наказывать.

С октября 2021 года по июль 2023 года Яковлев получил от индивидуального предпринимателя Ульяны Филипповой денежные средства в общем размере 2,21 миллиона рублей. Взятки передавались за способствование коммерческой деятельности в сфере общественного питания и торговли сувенирной продукцией на территории парка «Таганай». Сам Яковлев заявил в суде, что деньги передавались за его личный бизнес, в котором Филиппова была номинальным владельцем, а он — бенефициаром.

Отдельный эпизод касался злоупотребления полномочиями. Без согласия Минприроды России в январе 2021 года Новоселова передала в безвозмездное пользование транспортной компании Златоуста мини-погрузчик. Машину парк получил по нацпроекту «Эколо»ия». Технику транспортники вернули в декабре 2023 года в неисправном состоянии, а затраты на ее восстановление составили 560 тысяч рублей.

Прокуратура также ходатайствовала об изменении меры пресечения для Новоселовой и Филипповой с подписки о невыезде на заключение под стражу, а для Пузанова — с запрета определенных действий на содержание под стражей.

Для отбывания наказания Новоселовой гособвинение запросило 13 лет лишения свободы в колонии общего режима, Пузанову — девять лет в колонии строгого режима, Филипповой — восемь лет общего режима. Кроме того, прокуратура потребовала взыскать с фигурантов многомиллионные штрафы: помимо Яковлева, с Пузанова — пять млн рублей, с Новоселовой — 3,3 млн рублей, с Филипповой — 4,42 млн рублей. Также с Яковлева подлежит конфискации в доход государства 3,31 млн рублей, а с Новоселовой — 560 тысяч рублей ущерба нацпарку. Для исполнения наказания на имущество обвиняемых наложен арест, который сохранился: на квартиру Яковлева в Москве и на две квартиры Новоселовой в Златоусте и поселке «Западный» Челябинска.

Уголовное дело в отношении Яковлева силовики возбудили в ноябре 2023 года. Бывший чиновник Минприроды сотрудники ФСБ задержали в Москве и этапировали в Челябинск. По версии следствия, бывший руководитель. Уроженец Златоуста Яковлев возглавлял нацпарк «Таганай» с 2010 по 2021 год и считался успешным руководителем, при котором число посетителей выросло в семь раз. Его переход на работу в Минприроды РФ в Москву в 2021 году связывали с покровительством тогдашнего главы ведомства Александра Козлова.

Продолжение после рекламы