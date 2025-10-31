Логотип РИА URA.RU
Экспертиза одобрила второй этап строительства комплекса «Метран» за 2 млрд рублей в Челябинске

Экспертиза одобрила второй этап строительства комплекса «Метран» в Челябинске
31 октября 2025 в 16:21
Комплекс планируется возвести за три года

Комплекс планируется возвести за три года

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске группа компаний «Метран» строит вторую очередь офисно-производственного комплекса. Второй этап проекта, объем инвестиций в который превышает 2 млрд рублей, одобрен экспертной организацией «Экспертиза проектной документации», сообщается на сайте госреестра.

«Строительство второго этапа производственного корпуса и административно-бытового здания АО ПГ „Метран“ с реконструкцией существующих фундаментов. Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры. Проект одобрен экспертной организацией ООО „Экспертиза проектной документации“, — сообщается на сайте.

Ранее в Челябинске началось возведение офисно-производственного комплекса с объектами инфраструктуры. Площадь застройки — 15 тысяч квадратных метров. В комплексе будет организовано производство аналитического и регулирующего оборудования, систем управления, механообрабатывающий цех, а также серийное производство досок для серфинга с мотором.

Согласно сервису «Сбис», компания «Метран» основана в Челябинске в 1992 году. Занимается производством приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля прочих физических величин, а также ремонтом электронного и оптического оборудования. С 2009 заводом «Метран» владела американская корпорация Emerson Electric. В 2023 году предприятие выкупило ООО «Метран Холдинг».

