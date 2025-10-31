Ночь искусств, группа «Любэ» и немецкий квартал: что делать в Челябинске на длинных выходных

В выходные челябинцев ждет мастер-класс по леттерингу перьями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей Челябинска ждут три насыщенных событиями дня — от выставок и мастер-классов до концертов и вечеринок. В городе пройдут фестивали, экскурсии, образовательные встречи и праздничные мероприятия ко Дню народного единства.

Мастер-классы и творческие встречи

3 ноября арт-оранжерея «ЛюбаПетя» приглашает на «Ночь искусств». Программа начнется в 18:00 с мастер-класса по леттерингу перьями «Славянский шрифт». Участники познакомятся с традициями древних рукописей и создадут свои образцы славянского письма. Стоимость участия — 800 рублей. В 19:30 там же пройдет мастер-класс по fashion-иллюстрации с художницей Миланой Чемодановой. Гости узнают, как превращать идеи в выразительные модные образы. Цена — 800 рублей. Завершит вечер мастер-класс по диатипии, который начнется в 20:00 и продлится до 22:00. Участники освоят технику печати на гладкой пластине с использованием масляной краски. Стоимость — 1200 рублей.

В студии «Сканди» 3 ноября в 11:00 пройдет практическое занятие по реставрации старого советского кресла под руководством Елены Марковой. Участники разберут кресло, восстановят пружины, приведут в порядок деревянные элементы и заменят обивку. Все материалы и инструменты предоставляет мастерская. Стоимость участия — 2500 рублей.

2 ноября в мастерской ProArt проведут мастер-класс по созданию масляных духов. Начало в 11:00. Каждый участник сможет подобрать собственный аромат и изготовить духи объемом пять миллилитров. Стоимость — 600 рублей. 3 ноября в 14:00 в гончарной «Колокол» состоится мастер-класс по технике нэрикоми. Участники будут работать с фаянсовой глиной и высокотемпературными пигментами, создавая уникальные узоры на тарелке. Цена — 2300 рублей.

Концерты и фестивали

2 ноября в клубе Ozz выступит группа Lascala. Начало концерта — в 20:00. Музыканты представят новую программу, в которой рок сочетается с элементами испаноязычной культуры. Стоимость билетов — от 2000 до 3600 рублей. В тот же день в 18:00 в органном зале «Родина» пройдет концерт венгерских исполнителей Ласло Шламы (кобоз) и Клары Дудаш (цитра). В программе — старинные деревенские танцы и народные мелодии Венгрии. Билеты — от 600 до 1000 рублей.

3 ноября на сцене концертного зала имени Прокофьева выступит Государственный ордена Дружбы народов ансамбль песни и танца Республики Татарстан. Концерт пройдет в рамках Международного фестиваля национальных культур «Синегорье». Начало — в 18:00, билеты — от 1000 до 2000 рублей. В тот же вечер в 19:00 в «Галактике развлечений» пройдет концерт группы «Папин Олимпос», билеты — от 1600 до 5500 рублей. В Оперном театре в 19:00 состоится большой концерт группы «Любэ». Стоимость билетов — от 3000 до 15 000 рублей.

3 ноября в 21:00 в Органном зале пройдет «Ночь музыки» в рамках всероссийской акции «Ночь искусств». В программе — произведения Вивальди, Генделя, Пахельбеля, Диттерсдорфа и Ванхала. Билеты — от 700 до 1300 рублей.

4 ноября в 18:00 там же состоится концерт памяти Константина Корчагина. На сцену выйдут ансамбль «Маэстро Аккордеон», трио Валерия Сундарева, ансамбль аккордеонистов Детской филармонии имени Абдурахманова, а также музыканты из Москвы — Анатолий и Сергей Корчагины, Ольга Синяева, Виктор Геравкер, Артем Юрлов и Иван Пона. Ведущая — Наталья Риккер.

В тот же день в парке Гагарина пройдет культурно-массовое мероприятие «Россия объединяет», посвященное Дню народного единства. На главной сцене выступят ведущие вокальные и хореографические коллективы города. Начало — в 13:00, вход свободный.

Вечером 4 ноября в 18:00 зрителей ждет гала-концерт Международного фестиваля национальных культур «Синегорье». На сцене выступят Государственный академический ансамбль танца «Урал», ансамбль «Кубанская казачья вольница», ансамбль песни и танца Республики Татарстан и ансамбль имени Файзи Гаскарова. Билеты — от 1000 до 3500 рублей.

В этот же день в клубе Ozz выступит группа «Ледъ». Начало концерта — в 20:00, стоимость билетов — от 1600 до 2700 рублей.

Выставки и экскурсии

В музее Южного Урала продолжается выставка «История русской души», посвященная 130-летию со дня рождения Сергея Есенина. Экспозиция будет работать до 1 февраля 2026 года. Билет стоит 100 рублей. На выставке представлены редкие фотографии, архивные документы, предметы быта и инсталляции, раскрывающие жизнь и творчество поэта.

Там же открылась выставка «Царь и Патриарх» — совместный проект Музеев Московского Кремля. Посетители смогут увидеть подлинные реликвии XVI–XVIII веков, принадлежавшие русским царям и патриархам. Среди экспонатов — личные вещи, иконы, богослужебные облачения и символы власти. Стоимость билета — от 300 рублей.

В историческом парке «Россия — моя история» работает экспозиция, посвященная челябинской архитектуре и городской памяти. Инсталляции, видеоряд и живопись объединены в единую композицию, создающую эффект присутствия. Билет — 350 рублей.

4 ноября в 12:30 состоится премьера экскурсии Юлии Семейкиной «Чай в Че: от верблюжьих караванов до современных чайных традиций». Продолжительность маршрута — около трех с половиной часов. Программа включает прогулку по городу, посещение музейной экспозиции и чаепитие. Стоимость участия — 1200 рублей.

В этот же день в 15:00 стартует экскурсия по дворам квартала на ЧМЗ, напоминающего немецкий Гамбург. Участники увидят сталинскую архитектуру и тихие дворы, скрытые от посторонних глаз. Начало маршрута — шоссе Металлургов, 19, окончание — у ДК ЧМК. Стоимость — 700 рублей.

В Челябинском центре искусств открылась персональная выставка художницы Татьяны Светкиной «Палитра Индии». В экспозиции представлены живописные и графические работы, созданные во время поездок автора по Индии. Вход свободный.

2 ноября в библиотеке имени Пушкина пройдет встреча клуба, посвященная истории искусства фотографии. Начало — в 13:00, участие бесплатное.

В котокафе состоится книжная встреча для любителей литературы. Гости смогут обсудить прочитанные книги и осенние новинки. Стоимость участия — 500 рублей, в нее включено общение с котами после основной программы.

Вечеринки и развлекательные события

2 ноября в пабе Horse Head пройдет «Музлото» — музыкальная игра по правилам классического лото. Начало — в 17:00, стоимость участия — от 700 до 900 рублей.

В клубе «Заря» в ночь с 2 на 3 ноября пройдет вечеринка «Ночь народного единства». Программа начнется в 22:00 с ужина, музыкального сопровождения и выступления ведущего. После полуночи гостей ждут танцы с диджеями.

Тематическая аниме-вечеринка в стиле Хэллоуин состоится 2 ноября в клубе Ozz. Вход — 800 рублей, а для тех, кто придет в костюме, — 700 рублей.