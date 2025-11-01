Суд вынес приговор бывшему топ-менеджеру челябинской птицефабрики Родину

На предприятии считают приговор излишне мягким и намерены обжаловать его Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Копейске Челябинской области суд вынес приговор бывшему директору ООО «Фабрика Зоокорм», которая является дочерней компанией «Птицефабрика Челябинская», Андрею Родину. Ему назначено три с половиной года условно по делу о мошенничестве более одного миллиона рублей, сообщил URA.RU источник.

«Суд приговорил бывшего замдиректора ЧЕПФЫ Родина к наказанию в три года шесть месяцев условно. Обвиняемый был пойман на хищениях денежных средств у предприятия», — сообщил URA.RU источник.

Родин вместе с сестрой провел 18 сделок на сумму более одного миллиона рублей. Похищенные деньги возвращены не были. На предприятии считают приговор излишне мягким и намерены обжаловать его в областном суде.

Обвиняемый, воспользовавшись доверием своего руководства, заключил договоры на оказание предприятию услуг. Хотя работы фактически проведены не были. Контрагентом, с которым Родин заключал договор, оказалась его родная сестра. После перевода денег, он их обналичивал и тратил на собственные нужды, рассказал источник URA.RU.

Параллельно с этим делом в Центральном районном суде Челябинска рассматривалось другое уголовное дело в отношении Родина. Из-за ревности к своей подчиненной и по совместительству любовнице он угрожал сотруднику компании убийством.