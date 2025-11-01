Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Авто

Челябинская область вошла в топ-10 регионов с самым дешевым бензином

01 ноября 2025 в 09:28
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В среднем цена за АИ-92 в регионе достигла около 60 рублей

В среднем цена за АИ-92 в регионе достигла около 60 рублей

Фото: Илья Московец © URA.RU

Челябинская область в сентябре 2025 года вновь вошла в топ-5 регионов с самым дешевым бензином. В среднем цена за АИ-92 в регионе достигла около 60 рублей за литр, сообщили в Росстате и агентстве «ПромРейтинг».

«В целом по России индекс цен на бензин за сентябрь вырос до 102,6%, что на 12,7% выше уровня 2024 года. Средняя стоимость топлива — 63,78 рубля за литр», — сообщает Росстат.

Самый дорогой бензин в Севастополе, а самый дешевый — в Омской и Курганской областях. Там топливо стоит 58,47 и 58,70 рублей соответственно. При этом в регионе в сентябре больших изменений стоимости не зафиксировано.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал