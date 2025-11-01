Челябинская область вошла в топ-10 регионов с самым дешевым бензином

В среднем цена за АИ-92 в регионе достигла около 60 рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Челябинская область в сентябре 2025 года вновь вошла в топ-5 регионов с самым дешевым бензином. В среднем цена за АИ-92 в регионе достигла около 60 рублей за литр, сообщили в Росстате и агентстве «ПромРейтинг».

«В целом по России индекс цен на бензин за сентябрь вырос до 102,6%, что на 12,7% выше уровня 2024 года. Средняя стоимость топлива — 63,78 рубля за литр», — сообщает Росстат.