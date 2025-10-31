Власти ЯНАО сообщили дату закрытия переправы Салехард — Лабытнанги

Паромную переправу закроют в полночь с 1 на 2 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU

Паромная переправа между Салехардом и Лабытнанги прекратит работу в полночь с 1 на 2 ноября в связи с установлением устойчивых отрицательных температур. Об этом сообщил Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«По предварительной информации паромная переправа завершит свою работу в полночь с 1 на 2 ноября», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. Воздушные перевозки между городами запланированы со 2 ноября.

Первый утренний рейс из Салехарда планируется в 7:00, далее по расписанию. Замену паромной переправе обеспечат авиарейсы, билеты на которые можно приобрести на официальном сайте авиакомпании.

Продолжение после рекламы