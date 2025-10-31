Власти ЯНАО сообщили дату закрытия переправы Салехард — Лабытнанги
Паромную переправу закроют в полночь с 1 на 2 ноября
Фото: Илья Московец © URA.RU
Паромная переправа между Салехардом и Лабытнанги прекратит работу в полночь с 1 на 2 ноября в связи с установлением устойчивых отрицательных температур. Об этом сообщил Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«По предварительной информации паромная переправа завершит свою работу в полночь с 1 на 2 ноября», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. Воздушные перевозки между городами запланированы со 2 ноября.
Первый утренний рейс из Салехарда планируется в 7:00, далее по расписанию. Замену паромной переправе обеспечат авиарейсы, билеты на которые можно приобрести на официальном сайте авиакомпании.
Ведомство рекомендует жителям округа внимательно следить за метеорологической обстановкой и заблаговременно планировать поездки между Салехардом и Лабытнанги. Актуальную информацию о режиме работы переправы можно получить через специальный telegram-бот. Департамент также просит воздержаться от необоснованных поездок между городами в переходный период, когда условия навигации могут быстро измениться. Это позволит избежать задержек и обеспечит безопасность пассажиров и грузов при переходе на альтернативные способы доставки.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!