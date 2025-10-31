Летчики продемонстрировали сверхманевренные возможности современных истребителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пилотажная группа «Русские Витязи» выступила на международном авиасалоне в китайском Наньчане. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«31 октября 2025 года экипажи авиационной группы высшего пилотажа „Русские Витязи“ <...> продемонстрировали свою воздушную программу на авиашоу в городе Наньчане Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении. Экипажи показали программу высшего пилотажа на многоцелевых истребителях Су-35С и Су-30СМ, оснащенных системой управляемого вектора тяги.

Во время показательных выступлений российские летчики продемонстрировали сверхманевренные возможности современных истребителей. В программу выступления вошли классические элементы высшего пилотажа, которые стали визитной карточкой «Русских Витязей». Летчики выполнили знаменитую петлю Нестерова. Зрители также увидели выполнение фигуры «бочка», при которой самолет совершает полный оборот вокруг продольной оси, сохраняя направление полета. Не менее впечатляющим элементом программы стал «вираж» — разворот самолета в горизонтальной плоскости на установленных интервалах и дистанциях.

