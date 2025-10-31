«Русские Витязи» показали высший пилотаж на авиашоу в Китае. Видео
Летчики продемонстрировали сверхманевренные возможности современных истребителей
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Пилотажная группа «Русские Витязи» выступила на международном авиасалоне в китайском Наньчане. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«31 октября 2025 года экипажи авиационной группы высшего пилотажа „Русские Витязи“ <...> продемонстрировали свою воздушную программу на авиашоу в городе Наньчане Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении. Экипажи показали программу высшего пилотажа на многоцелевых истребителях Су-35С и Су-30СМ, оснащенных системой управляемого вектора тяги.
Во время показательных выступлений российские летчики продемонстрировали сверхманевренные возможности современных истребителей. В программу выступления вошли классические элементы высшего пилотажа, которые стали визитной карточкой «Русских Витязей». Летчики выполнили знаменитую петлю Нестерова. Зрители также увидели выполнение фигуры «бочка», при которой самолет совершает полный оборот вокруг продольной оси, сохраняя направление полета. Не менее впечатляющим элементом программы стал «вираж» — разворот самолета в горизонтальной плоскости на установленных интервалах и дистанциях.
Особое внимание публики привлекли различные варианты пилотажа, продемонстрированные российскими летчиками — парный пилотаж, одиночный и встречный. Среди наиболее впечатляющих элементов выступления была фигура «зеркало», при которой два самолета летят параллельно друг другу, синхронно выполняя одинаковые маневры. Фигура «колокол» демонстрирует уникальные возможности системы управляемого вектора тяги. Самолет резко задирает нос вверх, практически останавливается в воздухе, а затем опускает нос вниз и продолжает полет. Элемент «роспуск» представляет собой расхождение группы самолетов в разные стороны из одной точки, создавая в небе эффектную картину.
- Красота31 октября 2025 16:41Красота!....Китай в восторге!