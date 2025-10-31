Челябинск попал в топ городов-миллионников по размеру скидки на вторичку

Покупатели недвижимости стали искать поводы для скидок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинск занял второе место среди городов-миллионников России по размеру средней скидки при продаже вторичного жилья в третьем квартале 2025 года. В среднем собственники готовы скинуть 5,5%.

«В топ-5 миллионников по размеру средней скидки в третьем квартале вошли Краснодар (6,4%), Челябинск (5,5%), Нижний Новгород (5,4%), Волгоград (5,4%). А также [в него входят] Новосибирск и Ростов-на-Дону (по 5,2%)», — сообщает ТАСС.

В ситуации недостаточного спроса и повышенных процентных ставок по ипотеке основная масса потенциальных покупателей жилья сосредоточена на выборе предложений с наибольшей скидкой. Таким мнением с ТАСС поделилась исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Юлия Бочарникова.

По данным компании, средний дисконт при продаже вторичного жилья в России в 2025 году достигал рекордных значений. Пик пришелся на июль — 6,5%, а всю первую половину года показатель держался на высоких уровнях.



