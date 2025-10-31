В Челябинской области в частные руки продают детскую школу искусств

Здание школы искусств продают через аукцион с открытой формой представления предложений о цене Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Нежилое помещение детской школы искусств № 2 площадью 780 квадратных метров выставлено на торги в Троицке Челябинской области. Начальная цена объекта составляет 5,2 миллиона рублей, следует из информации на сайте «Торги России». Продажа недвижимости проходит в формате открытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене.

«Нежилое помещение №1 — детская школа искусств № 2 общей площадью 780 кв.м. Начальная стоимость: 5,229 млн рублей», — говорится в карточке объекта.

Здание расположено по адресу: улица Монтажников, дом 3, помещение 1. Кадастровая стоимость объекта муниципальной собственности превышает 10 миллионов рублей. Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 522,9 тысячи рублей, шаг аукциона установлен на уровне 261,45 тысячи рублей.

Приватизация имущества проводится на основании решения Собрания депутатов города Троицка от 29 мая 2025 года № 97 «Об условиях приватизации недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города Троицка». Победитель аукциона заключит с муниципалитетом договор купли-продажи объекта. Торги проходят в секции «Приватизация» электронной площадки.

