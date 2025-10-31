Самый счастливый мэр России из ХМАО избран на новый срок
Депутаты думы Белоярского района ХМАО вновь выбрали мэром Сергея Маненкова
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков, который прославился как самый довольный жизнью мэр России, переизбран на новый срок. Депутаты муниципальной думы проголосовали за продление его полномочий, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте.
«Маненков переизбран на новый срок. Это решение поддержала районная дума», — отметил собеседник агентства. Информацию подтвердил источник в правительстве округа.
Перед выборами глава района заручился поддержкой губернатора ХМАО Руслана Кухарука. Несмотря на солидный возраст (Маненков — старейший мэр Югры, ему 69 лет) и 35-летний стаж на посту главы района, он бодр, полон позитива, а его профессиональные качества несомненны. Он превратил Белоярский из скромного поселка в югорской Арктике в настоящую жемчужину региона. Район регулярно получает первое место на конкурсах благоустройства.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!