Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Власть

Самый счастливый мэр России из ХМАО избран на новый срок

Глава Белоярского района ХМАО Маненков переизбран еще на пять лет
31 октября 2025 в 18:28
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Депутаты думы Белоярского района ХМАО вновь выбрали мэром Сергея Маненкова

Депутаты думы Белоярского района ХМАО вновь выбрали мэром Сергея Маненкова

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков, который прославился как самый довольный жизнью мэр России, переизбран на новый срок. Депутаты муниципальной думы проголосовали за продление его полномочий, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте.

«Маненков переизбран на новый срок. Это решение поддержала районная дума», — отметил собеседник агентства. Информацию подтвердил источник в правительстве округа.

Перед выборами глава района заручился поддержкой губернатора ХМАО Руслана Кухарука. Несмотря на солидный возраст (Маненков — старейший мэр Югры, ему 69 лет) и 35-летний стаж на посту главы района, он бодр, полон позитива, а его профессиональные качества несомненны. Он превратил Белоярский из скромного поселка в югорской Арктике в настоящую жемчужину региона. Район регулярно получает первое место на конкурсах благоустройства.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал