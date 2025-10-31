В центре Сургута появится новая прогулочная зона у воды

В Сургуте появится новая прогулочная зона у воды Фото: Дмитрий Завьялов

В Сургуте завершается масштабная кампания по благоустройству. За год в нефтяной столице ХМАО появились новые парки, тротуары и зоны отдыха, а старые территории преобразились до неузнаваемости. Город становится удобнее и современнее, но запрос сургутян на развитие общественных пространств только растет — жители хотят видеть Сургут не просто благоустроенным, а по-настоящему красивым и комфортным.

Что построено в этом году

В 2025 году в Сургуте активно продолжались работы по благоустройству. По словам директора управления капитального строительства Андрея Арменчу, за год реализовано четыре крупных проекта, каждый из которых сделал город более комфортным для жизни.

«Это два этапа реализации парка по улице Республики. Мы закончили работы в конце лета. Объект интересный — с детской площадкой, зоной для выгула животных, лавочками, столами для пинг-понга и настольных игр», — рассказал Арменчу.

Парк на улице Республики стал одним из самых популярных мест отдыха горожан. Он был создан в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Сургутяне активно голосовали за проект и теперь пользуются обновленной территорией.

Еще один крупный объект — участок парка «За Саймой» от площадки «Ботаника» в сторону улицы Университетской. Здесь завершено устройство тропиночной сети, недавно прошла общественная приемка. Пространство стало более доступным и удобным для прогулок.

Также благоустроен участок вдоль Саймы — между мостами «Россетей» и проездом Тихого. Один этап проекта был реализован по федеральной программе, другой — за счет городского бюджета. В итоге появилось новое связующее звено прогулочных маршрутов вдоль воды.

Еще одно направление — 20А микрорайон, где обустроена современная парковая зона. Выполнено устройство тропиночной сети, уложено резиновое покрытие, проложены инженерные коммуникации, установлены опоры освещения и камеры видеонаблюдения. Сейчас завершается монтаж детских площадок.

Какие проекты ждут город в 2026 году

Следующий год обещает быть не менее насыщенным на строительные и благоустроительные работы. Администрация Сургута продолжит развитие парка «За Саймой», где будет завершено устройство новой дорожно-тропиночной сети. Старое асфальтовое покрытие заменят на тротуарную плитку, появится единый пешеходный маршрут, соединяющий все участки парка. Контракты на выполнение работ планируют заключить заранее, чтобы подрядчики успели закупить материалы и приступить к строительству в срок.

Парк «За Саймой» полностью преобразится Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Важным проектом следующего года станет обустройство набережной реки Саймы по разным берегам — у Сургутской окружной клинической больницы и со стороны улицы Кайдалова. «Вдоль СОКБ будет построена набережная — это большое дело для Сургута. Мы начинаем оформлять берега Саймы строительством набережной. Со стороны улицы Кайдалова, в том числе за счет средств меценатов, уже будем вести работы — договоренности есть. Будет формироваться набережная и со стороны 24-го микрорайона. Мы тоже привлекаем застройщиков, получили от них обратную связь: они готовы включиться и за свой счет выполнить часть работ», — рассказал глава города Максим Слепов.

Работы по благоустройству будут вестись и со стороны 25-го микрорайона, а также в западной части города. «Сургут растет в сторону железнодорожного вокзала — там тоже нужно создавать новые скверы и общественные зоны. В 25-м микрорайоне есть неоформленные пространства, которые нужно благоустроить и превратить в точки притяжения. Работы впереди много, потенциал у Сургута огромный. Мы заинтересованы в привлечении федеральных средств в рамках программы ФКГС», — подчеркнул Слепов.

