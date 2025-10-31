ХМАО вошел в топ регионов России по доступной аренде жилья на Новый год

В ХМАО стоимость аренды жилья на Новый год упала на 9% Фото: Дарья Попова © URA.RU

Ханты-Мансийский автономный округ занял место в рейтинге самых выгодных направлений для посуточной аренды жилья на новогодние праздники. Стоимость аренды квартир в регионе снизилась на 9% по сравнению с прошлым годом, достигнув в среднем 3500 рублей за сутки. Об этом свидетельствуют данные аналитиков платформы «Авито Путешествия».

«В Югре предложение арендного жилья выросло на 11%, при этом средняя стоимость бронирования снизилась до 3500 рублей за ночь», — отмечают аналитики платформы. В целом по стране наибольшее падение цен зафиксировано в Свердловской области (-22%), Карачаево-Черкесии (-17%) и Башкортостане (-14%).