ХМАО вошел в топ регионов России по доступной аренде жилья на Новый год
В ХМАО стоимость аренды жилья на Новый год упала на 9%
Фото: Дарья Попова © URA.RU
Ханты-Мансийский автономный округ занял место в рейтинге самых выгодных направлений для посуточной аренды жилья на новогодние праздники. Стоимость аренды квартир в регионе снизилась на 9% по сравнению с прошлым годом, достигнув в среднем 3500 рублей за сутки. Об этом свидетельствуют данные аналитиков платформы «Авито Путешествия».
«В Югре предложение арендного жилья выросло на 11%, при этом средняя стоимость бронирования снизилась до 3500 рублей за ночь», — отмечают аналитики платформы. В целом по стране наибольшее падение цен зафиксировано в Свердловской области (-22%), Карачаево-Черкесии (-17%) и Башкортостане (-14%).
Средняя продолжительность бронирования жилья в ХМАО на новогодние праздники составила 4 ночи. Аналитики также отметили рост спроса на загородную недвижимость в Московской области, где цены снизились на 37%, и в Краснодарском крае с падением стоимости на 24%.
