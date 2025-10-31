Нефтетрейдер из ХМАО распродает заправки из-за расширения бизнеса

Нефтетрейдер избавляется от заправок в Сургуте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Компания «Югранефтегазсервис» из ХМАО выставила на продажу сразу несколько автозаправочных станций. Продавец объяснил, что решил переформатировать бизнес и перейти на оптовую торговлю топливом.

«Продаем две заправки по 40 миллионов рублей каждая в Сургуте и около него. Решили расширить бизнес — переходим в оптовую торговлю топливом», — сообщил продавец агентству URA.RU.

Он рассказал, что заправки 20 лет приносили стабильный доход. Но сейчас владелец решил сменить направление деятельности. После продажи он может поставлять топливо новому хозяину АЗС.

Продолжение после рекламы