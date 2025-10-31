Логотип РИА URA.RU
Нефтетрейдер из ХМАО распродает заправки из-за расширения бизнеса

31 октября 2025 в 17:39
Нефтетрейдер избавляется от заправок в Сургуте

Нефтетрейдер избавляется от заправок в Сургуте

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Компания «Югранефтегазсервис» из ХМАО выставила на продажу сразу несколько автозаправочных станций. Продавец объяснил, что решил переформатировать бизнес и перейти на оптовую торговлю топливом.

«Продаем две заправки по 40 миллионов рублей каждая в Сургуте и около него. Решили расширить бизнес — переходим в оптовую торговлю топливом», — сообщил продавец агентству URA.RU.

Он рассказал, что заправки 20 лет приносили стабильный доход. Но сейчас владелец решил сменить направление деятельности. После продажи он может поставлять топливо новому хозяину АЗС. 

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продают нефтебазу с АЗС по цене квартиры. Она находится в поселке Андра Октябрьского района.

