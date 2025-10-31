Кандидат в мэры из ХМАО не смог оспорить итоги выборов своего соперника
Фото: Илья Московец © URA.RU
Кандидат от партии «Новые люди» Юрий Сухицкий не смог оспорить в суде результаты выборов главы городского поселения Советский. Суд признал выборы законными и отказал в удовлетворении административного иска к территориальной избирательной комиссии. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».
«Административное исковое заявление не содержит доводов, которые указывали бы на наличие правовых оснований для отмены постановления территориальной избирательной комиссии», — указано в сообщении. Судья подчеркнул, что оспариваемое постановление избиркома является законным.
Сухицкий, который ранее состоял в КПРФ, на прошедших выборах боролся за пост главы Советского. Он уступил действующему мэру Александру Кулагину и занял второе место.
