Кандидат в мэры из ХМАО не смог оспорить итоги выборов своего соперника

Кандидат в мэры из ХМАО проиграл суд, пытаясь оспорить итоги выборов своего соперника

Кандидат от партии «Новые люди» Юрий Сухицкий не смог оспорить в суде результаты выборов главы городского поселения Советский. Суд признал выборы законными и отказал в удовлетворении административного иска к территориальной избирательной комиссии. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».

«Административное исковое заявление не содержит доводов, которые указывали бы на наличие правовых оснований для отмены постановления территориальной избирательной комиссии», — указано в сообщении. Судья подчеркнул, что оспариваемое постановление избиркома является законным.