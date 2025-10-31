Что известно о легендарном главе из ХМАО, которого переизбрали на новый срок

Мэра Белоярского района Маненкова переизбрали на новый срок Фото: Размик Закарян © URA.RU

Возглавляющий Белоярский район ХМАО на протяжении 35 лет Сергей Маненков был переизбран на новый срок. Политик, получивший неофициальное звание «самого счастливого мэра России», сохранил свой пост в арктическом муниципалитете, подтвердив статус одного из самых устойчивых руководителей в системе региональной власти. URA.RU подготовило материал о том, что известно о легендарном мэре.

Переезд в Белоярский район

Маненков прибыл в Белоярский район в 22-летнем возрасте и за 46 лет прошел путь от рядового специалиста до мэра. Начав работать в муниципалитете, Маненков за 11 лет доработал до главы администрации, а с 1990 года неизменно возглавляет район, устанавливая рекорд по продолжительности руководства среди всех глав муниципалитетов Югры.

Уникальный стиль руководства

За 35 лет работы Маненков выработал особый подход к управлению территорией. Как сообщают источники URA.RU, глава района начинает рабочий день в 7 утра, включая выходные, и доступен для жителей без предварительной записи. «В штате администрации нет советников или помощников, которые фильтруют обращения граждан — это осознанный выбор Маненкова», — отмечает собеседник агентства. Другой инсайдер подчеркивает, что Маненков лично знает тысячи жителей района, их семейные обстоятельства и место работы.

Отвечая на вопрос о секрете своего долголетия на посту, Маненков рассказал, что с первого приезда влюбился в людей и природу этой территории. «Работа мне нравится, ее никогда не переделать всю». При этом он отмечает, что главное для него — чтобы «мир настал».

Помимо политической деятельности, Маненков известен своими кулинарными талантами. Его фуд-блог, где он демонстрирует блюда северной кухни — от копченого язя до оленины в гранатовом соусе, — стал визитной карточкой главы района.

Почему Маненкова называют «самым счастливым мэром»?

Маненков считается одним из самых уважаемых и любимых глав муниципалитетов ХМАО. Его называют «счастливым мэром» за умение находить общий язык с людьми, поддерживать тесный контакт с жителями и сохранять оптимизм. За годы работы он стал настоящим символом стабильности и душевного тепла для Белоярского района. «Отвечаю ответственно, что с первого приезда влюбился в людей, которые здесь живут, влюбился в природу. Уже тогда принял решение жить здесь навсегда. Я считаю себя счастливым человеком, потому что вместе с жителями и командой удалось превратить территорию в место для жизни „здесь и сейчас“», — заключил Маненков.

