Топ самых востребованных специалистов в добывающей отрасли ЯНАО
В добывающем секторе ЯНАО одни из самых высоких зарплат
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В осенний период текущего года предприятия добывающей отрасли ЯНАО демонстрируют повышенную деловую активность. В течение третьего квартала текущего года компании округа проявляли значительный интерес к квалифицированному персоналу, специализирующемуся на транспортных операциях, буровых работах и техническом сопровождении производственных объектов. О самых востребованных специалистах в нефтегазовом секторе ЯНАО URA.RU рассказали аналитики платформы «Авито Работа».
Водитель грузового автотранспорта
Первую позицию по количеству размещенных вакансий заняла профессия водителя грузового транспорта. Средний уровень предлагаемого вознаграждения для данной специальности достиг 157 860 рублей ежемесячно. Высокий спрос на водителей обусловлен потребностью в доставке технического оснащения и производственных материалов между отдаленными промышленными объектами округа.
Машинист специализированной техники
Вторую строчку рейтинга занимает специальность машиниста спецтехники, ответственного за функционирование буровых установок, подъемного и строительного оборудования. Средний размер предлагаемого заработка для представителей этой профессии составляет 168 627 рублей ежемесячно, что позволяет отнести ее к числу наиболее высокооплачиваемых в регионе.
Сварщик на промышленных объектах
Тройку лидеров завершает профессия сварщика, участие которого необходимо для проведения ремонтных и монтажных работ на промышленных объектах. Средний уровень заработной платы по данной вакансии достиг 169 238 рублей в месяц, что является максимальным показателем среди профессий добывающего сектора автономного округа.
Аналитика «Авито Работы» свидетельствует о том, что добывающая промышленность региона продолжает испытывать значительную потребность в квалифицированных кадрах и остается одним из приоритетных направлений региональной экономики. Высокий уровень предлагаемых зарплат свидетельствует о стабильном спросе на опытных работников, обеспечивающих функционирование нефтегазового комплекса Ямала.
