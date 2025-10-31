Прокуратура не нашла нарушений у пермского минздрава из-за нехватки вакцины для детей

Партия поступила в регион 13 октября Фото: Илья Московец © URA.RU

В Пермский край 13 октября 2025 года было доставлено необходимое количество вакцины «Пентаксим». Данный препарат применяется для предупреждения таких заболеваний, как дифтерия, коклюш, столбняк, гемофильная инфекция типа b и полиомиелит. В региональной прокуратуре заявили, что в ходе проведенной прокурорской проверки не было установлено случаев ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами регионального Министерства здравоохранения, а также Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

«На основании заявки региона ФКУ „Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан“ Минздрава России заключило государственный контракт на поставку препарата „Пентаксим“. Первоначально сроки поставки были установлены до 1 ноября. Ответственные лица проинформировали Министерство здравоохранения РФ и Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о возникшем дефиците препарата. В итоге сроки поставки были пересмотрены», — сообщает надзорный орган в telegram-канале.