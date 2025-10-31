Прокуратура не нашла нарушений у пермского минздрава из-за нехватки вакцины для детей
Партия поступила в регион 13 октября
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Пермский край 13 октября 2025 года было доставлено необходимое количество вакцины «Пентаксим». Данный препарат применяется для предупреждения таких заболеваний, как дифтерия, коклюш, столбняк, гемофильная инфекция типа b и полиомиелит. В региональной прокуратуре заявили, что в ходе проведенной прокурорской проверки не было установлено случаев ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами регионального Министерства здравоохранения, а также Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
«На основании заявки региона ФКУ „Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан“ Минздрава России заключило государственный контракт на поставку препарата „Пентаксим“. Первоначально сроки поставки были установлены до 1 ноября. Ответственные лица проинформировали Министерство здравоохранения РФ и Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о возникшем дефиците препарата. В итоге сроки поставки были пересмотрены», — сообщает надзорный орган в telegram-канале.
В сентябре URA.RU писало о скандале вокруг льготной вакцины. Жители Березников забили тревогу из-за ее отсутствия в краевой больнице имени академика Вагнера. В региональном минздраве тогда сообщили, что поставка 18 тысяч доз вакцины применяемой для иммунизации детей против ряда опасных заболеваний ожидается до 1 ноября 2025 года. На инцидент также обратили внимание в СКР. Было возбуждено уголовное дело, расследование которого взял под личный контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!