Общество

В Новом Уренгое выявили 19 случаев демонстрации нацистской символики

31 октября 2025 в 17:43
Количество новоуренгойских подростков, состоящих на учете за причастность к экстремизму и терроризму, снизилось с 15 до 6

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

За девять месяцев 2025 года в Новом Уренгое (ЯНАО) было зафиксировано 19 случаев демонстрации нацистской символики. Среди нарушителей оказались люди в возрасте от 24 до 64 лет, сообщила замглавы города Оксана Мурашко.

«Подвели итоги работы по противодействию террористическим угрозам и продолжаем работу над решением острых вопросов... За девять месяцев 2025 года выявлено 19 случаев демонстрации нацистской символики, а среди нарушителей люди разного возраста: от 24 лет до 64», — написала Мурашко в своем telegram-канале.

Она отметила тревожные тенденции вовлечения молодежи в радикальные движения и распространение идей оправдания нацизма. По мнению замглавы, массовая миграция повышает риски проникновения экстремистов из нестабильных регионов, где продолжаются конфликты и действуют террористические группы. Городские власти определили эти вопросы ключевыми, поскольку они оказывают значительное влияние на общую обстановку в сфере борьбы с террористическими проявлениями.

При этом в отделе по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Нового Уренгоя число подростков, состоящих на учете за причастность к экстремизму и терроризму, сократилось с 15 до 6 человек. Власти призвали жителей города сообщать о любой пропаганде экстремизма, национализма или иных формах проявления деструктивного поведения в ОМВД России по Новому Уренгою по телефонам 102 или 112.

