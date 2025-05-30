В колониях ЯНАО отбывают заключение пожизненно осужденные, преступления многих из них гремели на всю Россию — это и «Битцевский маньяк» Александр Пичушкин, жертвами которого стали около 50 человек, и людоед из Газ-Сале Владимир Ядне, и последний живой террорист Беслана Нур-Паши Кулаев. По данным источников агентства, прошения о переводе в другие колонии подаются регулярно, в год отмечается по нескольку случаев, но удовлетворяют их нечасто. Может ли пожизненно осужденный перевестись в другую колонию — в материале URA.RU.
Прошение «Битцевского маньяка» осталось без удовлетворения
В период с 1990-х до 2000-х годов на территории Москвы, главным образом в Битцевском парке, произошла серия убийств, ответственность за которые была возложена на преступника, получившего прозвище «Битцевский маньяк». По подтвержденным данным, жертвами стали 49 человек. Преступник выбирал преимущественно наиболее незащищенных граждан, среди которых были пожилые люди, дети, лица с инвалидностью, а также те, кто страдал психическими заболеваниями, что придавало совершенным преступлениям исключительную жестокость.
Пичушкина приговорили к пожизненному заключению в 2007 году. Местом отбывания наказания определена исправительная колония «Полярная сова» в ЯНАО. В апреле текущего года стало известно, что Пичушкин обратился с прошением о переводе в колонию в Мордовии. Сообщалось, что в обмен на это он рассказал об одиннадцати ранее не раскрытых убийствах. Пока прошение остается без удовлетворения, так как ФСИН не нашла достаточных оснований для перевода.
Бывший майор милиции Денис Евсюков добивался перевода через Европейский суд
Широкую известность майор получил, когда 27 апреля 2009 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу из пистолета Макарова, в результате чего двое человек убиты, семеро получили ранения, и один из пострадавших позже скончался в больнице. Массовое убийство произошло в московском супермаркете «Остров», расположенном на улице Шипиловская, где подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В 2010 году суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.
С прошением о переводе в другую колонию Евсюков обратился в Европейский суд по правам человека в 2015 году. А с 2018 года начал жаловаться на расстройства психики.
В 2021 году Европейский суд по правам человека постановил выплатить Евсюкову и его родителям компенсацию в размере шести тысяч евро. Соответствующее решение размещено на официальном сайте суда. В своей жалобе в ЕСПЧ Евсюков вместе с родителями утверждали, что исправительное учреждение, в котором он отбывает наказание, расположено на значительном расстоянии от Москвы — города проживания его семьи.
В 2025 году Верховный суд РФ отказал Евсюкову в пересмотре срока заключения. По данным источников агентства, Евсюков продолжает отбывать наказание в «Полярной сове».
Имеет ли право пожизненно заключенный сменить колонию
Заключенным к пожизненному лишению свободы, место отбывания наказания определяет суд в соответствии с частью 4 статьи 73 УИК Российской Федерации. Правом на перевод в другое исправительное учреждение, расположенное ближе к месту жительства родственников, могут воспользоваться осужденные, направленные для отбывания наказания в соответствии частями 1, 2, 3 статьи 73 УИК Российской Федерации.
У пожизненно заключенных тоже имеются основания для перевода в другую колонию, предназначенную для содержания заключенных такого рода. Основанием для этого служит наличие тяжелого заболевания, необходимость защиты жизни заключенного, а также при реорганизации или ликвидации колонии.
Рецидивы заключенных и второй пожизненный срок
А вот педофил Николай Агеев получил второй пожизненный срок за убийство сокамерника в декабре 2024 года. Агеева приговорил в 2019 году Свердловский областной суд за убийства и разбойные нападения, а также за изнасилование и убийство малолетнего ребенка. В качестве меры наказания Агееву было назначено пожизненное заключение. Его отправили в одну из колоний на Ямале, где и случился рецидив.
В апреле 2024 года осужденный, на фоне неприязненных отношений к сокамернику, воспользовавшись моментом, когда тот лег на кровать, ранее приисканным куском цемента нанес не менее 39 ударов по голове, от чего потерпевший испытал сильную боль и страдания. От полученных травм мужчина скончался спустя непродолжительное время в больнице.
Колонии для отбывания пожизненного наказания:
- «Чёрный дельфин». Исправительная колония особого режима в Соль-Илецке (Оренбургская область);
- «Белый лебедь». Колония особого режима в Соликамске (Пермский край);
- «Мордовская зона». Исправительная колония №1 в поселке Сосновка (Мордовия);
- «Снежинка». Исправительная колония особого режима в поселке Эльбан (Хабаровский край);
- «Торбеевский централ». Исправительная колония №6 в Торбеево (Мордовия);
- «Полярная сова». Исправительная колония №18 в посёлке Харп (Ямало-Ненецкий автономный округ);
- «Вологодский пятак». Колония особого режима в бывшем Кирилло-Новоезерском монастыре на озере Новом (остров Огненный) вблизи города Белозерска (Вологодская область).
Теоретически, каждый заключенный имеет право подать прошение для перевода ближе к месту проживания родственников. Но удовлетворяют такие прошения в единичных случаях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!