В городе ЯНАО открылась новая набережная. Фото

01 ноября 2025 в 00:20
Новое пространство открыто к юбилею Ноябрьска

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) 31 октября состоялось торжественное открытие набережной на озере Безымянном. О новом общественном пространстве сообщили власти города в соцсети.

«Стильно, современно и комфортно, так выглядит новое общественное пространство, которое появилось вокруг озера Безымянного. Сегодня состоялось его торжественное открытие. Новая набережная украсила город и стала новым центром притяжения», — сообщается в telegram-канале мэрии города.

Здесь расположились многофункциональные и спортивные площадки, смотровая башня и много другое. Открытие набережной приурочено к 50-летнему юбилею города.

1/3

Торжественное открытие набережной в Ноябрьске

Фото: telegram-канал Администрации Ноябрьска

