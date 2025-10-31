Новое пространство открыто к юбилею Ноябрьска Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) 31 октября состоялось торжественное открытие набережной на озере Безымянном. О новом общественном пространстве сообщили власти города в соцсети.

«Стильно, современно и комфортно, так выглядит новое общественное пространство, которое появилось вокруг озера Безымянного. Сегодня состоялось его торжественное открытие. Новая набережная украсила город и стала новым центром притяжения», — сообщается в telegram-канале мэрии города.

Здесь расположились многофункциональные и спортивные площадки, смотровая башня и много другое. Открытие набережной приурочено к 50-летнему юбилею города.

