Салехардцев приглашают пройти бесплатную флюорографию

В Салехарде для всех желающих развернут бесплатный пункт обследования легких
31 октября 2025 в 20:39
Флюоромобиль будет стоять возле ТЦ «Славянский»

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Салехарде развернут мобильный пункт для бесплатного обследования легких. Флюорографию можно будет пройти в передвижном цифровом флюорографическом комплексе на базе автомобиля «КамАЗ», сообщили в окружном противотуберкулезном диспансере ЯНАО.

«Для всех желающих флюоромобиль будет работать с 11:00 до 14:00 часов на площади торгового комплекса „Славянский“. Для прохождения обследования необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность», — говорится на официальной странице диспансера «ВКонтакте».

Передвижная флюорография будет работать 3 ноября. В пресс-службе диспансера пригласили горожан приходить вместе с родственниками, соседями и друзьями. 

