Салехардцев приглашают пройти бесплатную флюорографию
Флюоромобиль будет стоять возле ТЦ «Славянский»
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Салехарде развернут мобильный пункт для бесплатного обследования легких. Флюорографию можно будет пройти в передвижном цифровом флюорографическом комплексе на базе автомобиля «КамАЗ», сообщили в окружном противотуберкулезном диспансере ЯНАО.
«Для всех желающих флюоромобиль будет работать с 11:00 до 14:00 часов на площади торгового комплекса „Славянский“. Для прохождения обследования необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность», — говорится на официальной странице диспансера «ВКонтакте».
Передвижная флюорография будет работать 3 ноября. В пресс-службе диспансера пригласили горожан приходить вместе с родственниками, соседями и друзьями.
