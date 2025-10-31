Салехардцев приглашают пройти бесплатную флюорографию

Флюоромобиль будет стоять возле ТЦ «Славянский» Фото: Илья Московец © URA.RU

В Салехарде развернут мобильный пункт для бесплатного обследования легких. Флюорографию можно будет пройти в передвижном цифровом флюорографическом комплексе на базе автомобиля «КамАЗ», сообщили в окружном противотуберкулезном диспансере ЯНАО.

«Для всех желающих флюоромобиль будет работать с 11:00 до 14:00 часов на площади торгового комплекса „Славянский“. Для прохождения обследования необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность», — говорится на официальной странице диспансера «ВКонтакте».