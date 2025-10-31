Логотип РИА URA.RU
Основатель «Додо Пиццы» снял документальный фильм о пребывании в ямальской тундре. Видео

Создатель «Додо Пиццы» Овчинников снял фильм о путешествии по ямальской тундре
31 октября 2025 в 17:39
Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Создатель сети пиццерий «Додо Пицца» Федор Овчинников завершил съемки документального фильма «147 дней в тундре», в котором запечатлел свой опыт жизни в семье оленеводов на Ямале. Об этом рассказали в пресс-службе правительства ЯНАО. Бизнесмен провел пять месяцев в арктической тундре, фиксируя события на камеру и записывая впечатления в заметках телефона. Премьеру картины планируется провести в 2026 году.

«Сам бизнесмен называет свой фильм „экспериментом соло-кинематографа“, — отметили в telegram-канале „Ямал. Официально“. Премьера „147 дней в тундре“ запланирована в 2026 году.

Проект Овчинникова привлекает внимание как необычный шаг известного российского предпринимателя в сторону документального кинематографа. Фильм обещает показать быт и культуру коренных народов Севера, а также личные трансформации автора, пережившего длительное погружение в экстремальные условия жизни в тундре.

Ранее URA.RU рассказывало, что основатель российской сети пиццерий «„Додо Пицца“ Овчинников завершил экспедицию по Ямалу, в ходе которой с марта по август 2025 года прошел 730 километров вместе с семьей оленеводов Сэротэтто. В рамках экспедиции Овчинников стал участником национального праздника Дня оленевода, присутствовал на массовом отеле оленей, помогал на стойбище, а также пробовал охотиться вместе с местными жителями.


