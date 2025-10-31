Вахтовики шокированы ценами в магазине Бованенково. Фото
В Бованенково продуктовы магазинов мало, и цены в них устраивают далеко не всех
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Работники вахтового поселка Бованенково в Ямальском районе ЯНАО публикуют в telegram-чате фотографии витрин местного магазина с «космическими» ценами. Палка колбасы стоит до 490 рублей, творог — 422 рубля за пачку.
Стоимость пачки творога доходят до 422 рублей
Вахтовики сообщают о новом поступлении продуктов в магазин «Ермак» — единственную торговую точку поселка. Рабочих радует разнообразие ассортимента, но удивляет стоимость товаров. Средняя цена на палку вареной или копченой колбасы составляет 450 — 490 рублей. Питьевые йогурты продаются по 228 — 352 рубля. Пачка творога жирностью 5% весом 500 граммов обходится в 422 рубля.
«Цены космические», — пишут в отзывах на «Яндексе» покупатели магазина. Посетители отмечают существенную разницу между стоимостью продуктов на материке и в заполярном поселке.
Несмотря на дороговизну, вахтовики в целом довольны магазином. «Магазин — спасение, из продуктов есть все. Одно из развлечений в Бованенково, можно лишний раз прогуляться и удивиться, какие цены на материке и севере. Хотя с северной зарплатой не разоришься, если хочется себя побаловать», — отмечают в отзывах рабочие.
Для многих вахтовиков поход в магазин стал одним из немногих способов провести свободное время в условиях ограниченной инфраструктуры поселка. Высокие цены компенсируются северными надбавками к зарплате.
Если в Бованенково функционирует хотя бы один магазин, то в соседней Сабетте продуктовых магазинов и аптек нет вообще. Bахтовики вынуждены приобретать необходимые товары через telegram-каналы у других рабочих по завышенным ценам.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!