В Бованенково продуктовы магазинов мало, и цены в них устраивают далеко не всех Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Работники вахтового поселка Бованенково в Ямальском районе ЯНАО публикуют в telegram-чате фотографии витрин местного магазина с «космическими» ценами. Палка колбасы стоит до 490 рублей, творог — 422 рубля за пачку.

Стоимость пачки творога доходят до 422 рублей Фото: Бованенково, вахтовики Ямал

Вахтовики сообщают о новом поступлении продуктов в магазин «Ермак» — единственную торговую точку поселка. Рабочих радует разнообразие ассортимента, но удивляет стоимость товаров. Средняя цена на палку вареной или копченой колбасы составляет 450 — 490 рублей. Питьевые йогурты продаются по 228 — 352 рубля. Пачка творога жирностью 5% весом 500 граммов обходится в 422 рубля.

«Цены космические», — пишут в отзывах на «Яндексе» покупатели магазина. Посетители отмечают существенную разницу между стоимостью продуктов на материке и в заполярном поселке.

Продолжение после рекламы

Несмотря на дороговизну, вахтовики в целом довольны магазином. «Магазин — спасение, из продуктов есть все. Одно из развлечений в Бованенково, можно лишний раз прогуляться и удивиться, какие цены на материке и севере. Хотя с северной зарплатой не разоришься, если хочется себя побаловать», — отмечают в отзывах рабочие.

Для многих вахтовиков поход в магазин стал одним из немногих способов провести свободное время в условиях ограниченной инфраструктуры поселка. Высокие цены компенсируются северными надбавками к зарплате.